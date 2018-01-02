Новорічні пригоди: пасажирів поїзда Запоріжжя - Київ кілька разів за ніч пересаджували на різні потяги

Пасажирів швидкісного поїзда Запоріжжя – Київ виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, що відправився із Запоріжжя 1 січня 2018 року, кілька разів за ніч пересаджували на різні потяги, а час запізнення становить близько 5 годин.

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Згідно з повідомленням прес-служби компанії "Укрзалізниця", пасажири з-за затримки мали були прибути в Київ 2 січня орієнтовно в 11:20.

"На під'їзді швидкісного поїзда до станції Новогуполівка був виявлений запах диму в подвагонном обладнанні (тяговому двигуні вагона №1). Силами локомотивної, поїзної бригади та супроводжуючого представника "КВБЗ" було ліквідовано задимлення, проте продовжити рейс електропоїзд не зміг. Всіх пасажирів доставили допоміжним рухомим складом на станцію П'ятихатки, де вони були пересаджені на підмінний рухомий склад філії "УЖСК" "Укрзалізниця", яким вони продовжили подорож до Києва о 6:48 2 січня 2018 року", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у період новорічних і різдвяних свят з 22 грудня 2017 року по 12 січня 2018 рокупризначила близько 36 додаткових поїздів.