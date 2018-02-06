Україна отримала безвіз з островами у Карибському морі

Відповідні документи підписали Посол України в США Валерій Чалий та Посол Антигуа і Барбуди в США Рональд Сандерс.

У Вашингтоні відбулася урочиста церемонія підписання угоди про взаємне скасування візових вимог між Україною та острівною державою Антигуа і Барбуда.

Читайте такожВідпочинок родини Луценка на Сейшелах коштував щонайменше 50 тисяч євро - ЗМІЯк повідомляється на Facebook-сторінці Посольства України у США, відповідні документи підписали Посол України в США Валерій Чалий та Посол Антигуа і Барбуди в США Рональд Сандерс.

Зазначається, що Чалий подякував Антигуа і Барбуда за підтримку ініціатив України в рамках ООН, зокрема щодо захисту територіальної цілісності України та статусу окупованої території Криму.

Український дипломат також наголосив, що підписання даної угоди це не лише розвиток важливих туристичних і бізнесових можливостей для громадян України та Антигуа і Барбуди, але і свідчення налагодження активного політичного діалогу і взаємодії двох країн, зокрема щодо співпраці в міжнародних організаціях, допомоги у захисті прав та інтересів громадян за кордоном, налагодження студентських обмінів та інформування країн Карибського регіону про ситуацію в Україні.

Безвізова угода передбачає перебування в країнах на термін, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Анти́гуа і Барбу́да - незалежна держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Населення країни – понад 80 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня минулого року набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.