Лише 7: у ДПСУ розповіли про відмови українцям у безвізовому в'їзді до ЄС

Станом на 6 годину 14 червня від початку дії безвізового режиму поїздок для громадян України кордон з ЄС перетнули 195 тисяч наших співвітчизників.

При цьому правом подорожей без віз скористалися 4478 українців. Ці громадяни, слідуючи в країни Європи мали із собою лише біометричні паспорти, передає прес-служба ДПСУ.

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"77% із них, а це 3470 громадян, перетинали кордон на західній ділянці в автомобільних та залізничних пунктах пропуску, решта 23% користувалися послугами авіаційних портів", - йдеться у повідмленні прикордонників.

З початку безвізу зафіксовано 7 відмов, 4 з яких у зв'язку із порушенням міграційного законодавства країни ЄС під час попереднього перебування, а 3 українців повернули через недостатність рівня фінансового забезпечення та відсутність зворотних квитків.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.