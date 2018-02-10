Держстат підрахував, скільки іноземців відвідали Україну в 2017 році

Зокрема, у минулому році на навчання до України приїхали 4,5 тис. осіб з інших країн, з метою працевлаштування - 2,6 тис. осіб.

У 2017 році Україну відвідали 14,3 млн іноземних громадян, 4 млн з яких приїхали на постійне місце проживання.

Читайте такожУкраїна увійшла в 30-ку "найстаріших" країн світу Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, у службових цілях до Україні в 2017 році в'їжджали 88,9 тис. іноземців, як туристи - 38,6 тис. осіб.

Приватні поїздки до України впродовж минулого року здійснили 13,7 млн громадян з різних країн, на навчання приїхали 4,5 тис. осіб, з метою працевлаштування - 2,6 тис. осіб.

Найбільша кількість людей відвідали Україну з Молдови (4,4 млн), з Білорусі (2,7 млн), з Росії (1,5 млн), з Польщі (1,14 млн) і з Угорщини (1,06 млн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, закордонні поїздки впродовж 2017 року здійснили 26,437 млн українців, при цьому 99%, або 26,219 млн - приватні поїздки.