Населення України істотно зменшилося в 2017 році - Держстат

Чисельність населення України за 11 місяців 2017 року зменшилася з початку року на 181,5 тис. осіб і на 1 грудня становила 42 млн 403 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики України.

У січні-листопаді 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 336,5 тис. дітей, тоді як за аналогічний період 2016 року цей показник становив 365,5 тис. дітей. За 11 місяців було зафіксовано природний спад населення - 189,4 тис. осіб, тоді як за січень-листопад 2016 року населення скоротилося на 164,2 тис. осіб. При цьому кількість тих, хто приїхав у країну, перевищила кількість тих, хто виїхав з країни, на 7 889 осіб, за аналогічний період 2016 року цей показник становив 7 618 осіб.

Дані наводяться без урахування Криму і частини зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

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Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2016 року становила 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшилася до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити таку оцінку не рідше як один раз на десять років.