Угорщина гальмує вступ України та Молдови до ЄС: в Politico розповіли подробиці

Україна та Молдова сподіваються на швидкий прогрес у процесі вступу до ЄС.

Угорщина затримала ключовий процедурний крок, необхідний для просування процесів вступу України та Молдови до ЄС, повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС.

Видання зазначило, що Київ і Кишинів досягли важливої віхи на своєму шляху до вступу в блок, коли 15 червня країни ЄС одноголосно схвалили відкриття першого офіційного розділу переговорів для обох країн.

В статті нагадується, що цей крок роками блокував колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступав проти вступу України до ЄС.

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Також видання пояснило, що заяви України та Молдови про вступ політично пов’язані, тому одна з них не могла просуватися без іншої. Зараз обидві країни сподіваються на швидкий прогрес у процесі вступу до ЄС.

Віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка на початку цього місяця заявив виданню, що Київ прагне розпочати переговори за всіма шістьма переговорними кластерами, тобто групами офіційних розділів, до середини липня.

Проте, як вказується в публікації, дотримання цього графіку наразі опинилося під загрозою після того, як у вівторок Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської Ради та Європейської комісії від імені 27 членів блоку, в якому викладено спільну позицію столиць країн ЄС.

За словами дипломатів, Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цієї ініціативи, яка вимагає одностайного схвалення всіх 27 членів і буде знову обговорюватися наступного тижня.

Видання зазначає, що цей крок відповідає стриманій позиції прем’єр-міністра Петера Мадяра щодо членства України в ЄС.

Один з дипломатів розповів, що хоча Мадяр не виступив проти відкриття першого кластера для України, його уряд наполягав на вилученні слів "якнайшвидше" щодо членства Києва в ЄС із письмових висновків зустрічі лідерів ЄС, що відбулася минулого тижня в Брюсселі.

Під час прес-конференції на завершення засідання Європейської ради минулого тижня Мадяр ще раз підкреслив свою позицію, заявивши журналістам:

"Загалом є шість кластерів, і ми не вважаємо, що відкривати їх усі одразу – це гарна ідея: частково тому, що чорнило на першому ще навіть не висохло, а частково тому, що це дало б неправильний сигнал країнам Західних Балкан – Сербії, Албанії, Чорногорії та Північній Македонії, які роками працювали над вступом до ЄС".

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку посолки Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової, набуття Україною членства ЄС до 2030 року є дуже життєздатною перспективою. Матернова визнала, що переговорні кластери вимагатимуть багато змін, але зараз мова йде про їхнє відкриття, тобто про офіційні технічні переговори у конкретних сферах. Посолка ЄС вважає, що Україна до цього готова. Питання про те, наскільки швидко Євросоюз і Україна зможуть завершити переговори про вступ, залежатиме від значної законодавчої та іншої роботи. Матернова поділилася, що невід’ємною частиною вимог першого кластера "Основи" є питання боротьби з корупцією та верховенство права.

Також ми писали, що міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила, що процес переговорів ЄС з Україною щодо вступу може бути призупинений, якщо Київ не виконає угоду про відновлення прав угорської національної меншини на Закарпатті. Орбан наголосила, що Угорщина поводиться як європейська країна, захищаючи свої національні інтереси. Міністерка підкреслила, що у межах першого кластеру Київ має виконати українсько-угорську угоду.

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