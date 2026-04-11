'Укрзалізниця' запускає прямий потяг з Києва до аеропорту Кишинева

Маршрут потягу Київ - Кишинів 13 квітня у тестовому режимі буде продовжено до станції Ревака, яка знаходиться поблизу міжнародного аеропорту столиці Молдови, повідомляє телеграм-канал "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева. 13 квітня рейс поїзду 351 Київ - Кишинів буде продовжено до Реваки", - зазначається у повідомленні.

На станції пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту столиці Молдови.

Як пояснили в "Укрзалізниці", за умови значного попиту серед мандрівників потяг Київ – Кишинів курсуватиме до аеропорту столиці Молдови на постійній основі.

Потяг "Київ – Кишинів" (№351/352) було запущено 5 листопада 2022 року після тривалої перерви, а додатковий поїзд на цьому маршруті було запущено 20 грудня 2022 року. Маршрут отримав назву "Поїзд до Перемоги" та курсує через день, сполучаючи столиці України та Молдови.

