Популярний аеропорт в Італії закриється на цілий місяць

У листопаді туристам буде складніше потрапити до третього за величиною міста Італії.

Аеропорт Неаполя (Aeroporto Internazionale di Napoli - Capodichino), який є одним із найзавантаженіших в Італії, у листопаді 2026 року тимчасово закриють для проведення ремонтних робіт.

Як повідомляється на сайті аеропорту, він буде закритий з 1 по 30 листопада у зв'язку з проведенням масштабних робіт з відновлення злітно-посадкової смуги.

При цьому зазначається, що частина рейсів буде тимчасово перенесена з Неаполя до аеропорту сусіднього Салерно (Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento).

Відео дня

Зокрема, звідти виконуватимуться рейси за 15 внутрішніми та міжнародними напрямками від авіакомпаній Ryanair, easyJet, Aeroitalia, ITA Airways, Aeroitalia, Transavia, Vueling, Air Arabia Maroc, flydubai, Eurowings, Iberia, Transavia France, Air Cairo та Neos.

Щоб полегшити життя пасажирам, змушеним змінити місце вильоту або прильоту, в листопаді будуть запущені спеціальні автобусні рейси між площею Гарібальді в Неаполі та аеропортом Салерно (в обох напрямках).

Також буде збільшено частоту руху автобусів між аеропортом Салерно та залізничним вокзалом Салерно.

Щодо інших рейсів, які мали виконуватися до аеропорту Неаполя в листопаді 2026 року, пасажирам варто уточнювати інформацію у своїх авіакомпаніях.

Інші новини авіакомпаній

Як повідомляв УНІАН.Туризм, з 10 листопада 2026 року набудуть чинності нові правила ірландського лоукостера Ryanair щодо багажу.

Також нещодавно Федеральне управління цивільної авіації США дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 MAX 10 – найбільшого літака надзвичайно популярної серії 737 MAX.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.