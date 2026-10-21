Найбільший у своєму сімействі: у світі нарешті з'явився новий пасажирський 'Боїнг' (відео)

За даними Boeing, портфель на модель 737-10 вже налічує 1555 повітряних суден від понад 30 замовників.

Федеральне управління цивільної авіації США сертифікувало (дозволило комерційну експлуатацію) Boeing 737 MAX 10 – найбільший літак надзвичайно популярного сімейства 737 MAX. Про це авіабудівний гігант повідомив на своєму сайті.

"Представники Федерального управління цивільної авіації США (FAA) підписали офіційні документи про сертифікацію Boeing 737-10. Це стало останньою регуляторною перешкодою на шляху до початку експлуатації найбільшої моделі сімейства 737 MAX", – написала компанія Boeing.

Отримання сертифіката FAA актуально не лише для США. Більшість держав світу визнають сертифікати Федерального управління цивільної авіації для іноземних бортів, що прилітають до їхніх аеропортів. Це означає можливість вільно приземлятися й обслуговуватися в аеропортах різних країн світу.

Розробка та процес сертифікації нової моделі тривали близько дев’яти років. Причиною настільки довгого проміжку часу стало посилення вимог регуляторів після катастроф Boeing 737 MAX у 2018–2019 роках, а також зміни до систем попередження екіпажу та доопрацювання антиобледеніння двигунів.

У межах програми льотних випробувань авіалайнер виконав майже 1000 польотів загальною тривалістю понад 2000 годин. Крім того, було проведено 1000 годин наземних випробувань.

Програма передбачала зокрема перевірку відповідності вимогам і оцінку характеристик удосконаленої системи визначення кута атаки (eAoA) (enhanced Angle of Attack). У майбутньому ця система стане стандартним обладнанням усіх літаків сімейства 737 MAX.

Boeing 737 MAX 10 – довідка

737-10 розрахований на перевезення 185–210 пасажирів і має дальність польоту до 3100 морських миль (5740 км). Завдяки технологічним удосконаленням він споживає на 20% менше пального та викидає на 20% менше CO₂, ніж літаки попередніх поколінь.

Він також має більшу дальність польоту, ніж конкурентні моделі, без використання додаткових паливних баків. За даними Boeing, 737-10 забезпечує найнижчу вартість перевезення одного пасажира у своєму класі.

Boeing вже отримала 1555 замовлень на новий 737-10 від понад 30 компаній. Сьогодні на цю модель припадає понад 30% поточного портфеля замовлень на літаки програми 737 MAX.

За даними профільних авіаційних ресурсів, першим експлуатантом 737 MAX 10 стане канадська авіакомпанія WestJet, яка замовила 60 літаків безпосередньо у виробника та ще 13 – через лізингову компанію Aviation Capital Group.

Популярний лоукостер Ryanair, який замовив до 300 літаків 737-10, розраховує отримати перші 16 лайнерів на початку 2027 року.

Компанія Boeing – інші новини

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США дозволило експлуатацію Boeing 737 MAX 7. Літак розрахований на перевезення 135–160 пасажирів і вирізняється найбільшою дальністю польоту серед усіх моделей сімейства Boeing 737 MAX, яка сягає 7040 км.

Разом із сертифікацією 737 MAX 10 та 737 MAX 7 завершився процес схвалення всіх основних чотирьох модифікацій сімейства Boeing 737 MAX, що стало важливою історичною віхою для американського авіавиробника.

Останнім часом Boeing активно поповнює портфель замовлень, конкуруючи з європейським Airbus за частку світового авіаційного ринку. Американська компанія продовжує укладати великі контракти, зокрема за сприяння адміністрації Білого дому.

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