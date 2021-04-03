Акція приурочена до Міжнародного дня дитячої книги та дня народження Ганса Крістіана Андерсена — датського письменника і автора всесвітньовідомих казок.

Скульптури дітей-засновників Києва біля фонтану на Поштовій площі отримали новий одяг.

Тепер фігури малюків Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь стали Аладдіном, принцем, козаком і Русалонькою.

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Про це написав у Facebook київський скульптор Володимир Журавель, який і є автором скульптурної композиції.

Акція приурочена до Міжнародного дня дитячої книги та дня народження Ганса Крістіана Андерсена — датського письменника і автора всесвітньовідомих казок.

Раніше до Дня народження авторки книг про чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг “малюків” на Поштовій площі одягали у мантії чарівників.

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Автор: Вікторія Гордієнко