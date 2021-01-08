Зірки влаштували змагання за звання найкращого кулінара та найсмачнішу кутю.

Різдвяні свята - найкращий час для відпочинку та подорожей наймальовничішими місцями України. Традиційно багато українців відправилися за зимовою казкою у Карпати, а саме - до мальовничого містечка Яремче, яке часто обирають для відпочинку і українські зірки.

Саме тут вже вдев’яте пройшов традиційний фестиваль Winter Romantik Fest, організатором якого є Romantik Spa Hotel. Цьогоріч гостями фестивалю стали співаки Арсен Мірзоян та Віктор Павлік, актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк, співачки Віра Кекелія, Тоня Матвієнко й Наталія Бучинська, а також знайомі усім ведучі "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір та Руслан Сенічкін.

Артисти не давали засумувати гостям фестивалю і залучали їх до різноманітних активностей. Так, зірки влаштували змагання за звання найкращого кулінара та найсмачнішу кутю. Цього року конкурсанти постаралися усіх вразити, тож окрім традиційних інгредієнтів, використали ще й незвичні.

Так, співачка Наталія Бучинська, яка розділила перше місце і звання авторки найкращої куті з Ольгою Сумською, приготувала кутю з використанням великої кількості горіхів: грецьких, мигдалю, фундука. Сумська ж додала до куті – 100 мл рому. Людмила Барбір та Руслан Сенічкін поклали у кутю халву та віскі. А Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян назвали секретним інгредієнтом їхньої різдвяної страви любов. Проте і більш приземлені секрети приготування співачка теж видала. За її словами, дуже важливо замочений на ніч мак зранку ретельно розтерти у глиняній ступці за допомогою макогону. Бажано розтерти мак до появи білого макового молока – воно надасть особливий смак куті.

"У нашій родині завжди дотримувалися традицій та тримали піст 6 січня, а першою стравою, яку куштували цього дня була саме кутя, розповідає Людмила Барбір, - основних інгредієнтів було три: пшениця, мак та мед. Пшениця символізувала народження нового життя та оновлення, мак – достаток та гарний врожай, мед – життєдайність та солодке життя. Вважалося – скільки ви додасте меду в кутю, так вам і буде солодко по життю. У нашій родині було прийнято, окрім традиційних інгредієнтів, додавати трішки халви та солі. Тоді кутя набуває особливого смаку".

Яскравою особливістю фестивалю став благодійний аукціон в рамках проекту "Врятуймо скарби разом", що проводиться спільно з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм. Його основною метою є збереження стародавніх ікон. Цьогоріч лотами аукціону стали три копії реставрованих творів сакрального мистецтва, за які вдалося зібрати 60 тисяч гривень. Зібрані кошти підуть на подальшу реставрацію творів українського мистецтва з фондів музею.

При цьому попри усю масштабність фестивалю, організатори до останнього не були впевнені, чи не завадить пандемія проведенню дійства.

"Це був непростий рік, і до останнього моменту ми не знали, чи дозволить влада святкувати Різдвяні свята чи буде введений локдаун, - розповів засновник фестивалю Winter Romantik Fest та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон. – Але ми сподівалися, що нам таки вдасться провести захід і все вийшло".

Він розповідає, що цього року туристичний бізнес зіткнувся з неабиякими труднощами, проте вони лише стимулювали краще пристосовуватися під реалії сьогодення та шукати нові способи залучити українських туристів до відпочинку у рідних Карпатах.

"Впродовж всього 2020-го року ми не побоялися труднощів і ввели чимало оновлень в готелі. Зокрема, запропонували нашим клієнтам систему харчування та обслуговування all inclusive. А також ми наповнили наші басейни термальною водою. Головний висновок - потрібно не боятися вводити нові пропозиції та покращувати сервіс, тому що українці вже бажають цього, особливо ті, хто був в інших країнах на відпочинку. Всім готельєрам і рестораторам я раджу не шкодувати коштів – розширятися, покращувати сервіс, вводити нові послуги та випускати нові продукти і впевнено рухатися вперед".

Ну, а для гостей фестивалю 2021-й рік розпочався з веселих співів Ольги Сумської та Віталія Борисюка, а також романтичного Арсена Мірзояна, цікавих конкурсів та гарного різдвяного столу з традиційними українськими стравами. І це без сумніву, дало гарний запал та заряд позитиву на кілька місяців вперед!

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Ольга Броскова