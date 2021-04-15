Поки що практику блокування середнього місця в літаках використовують лише окремі авіакомпанії.

Залишення вільного місця в середньому кріслі в літаку може знизити ризик зараження пасажирів COVID-19 на 23-57%.

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Про це свідчать результати дослідження Центру із захисту та контролю захворювань США( CDC), пише The Independent.

Щоб оцінити, як далеко частинки вірусу можуть переміщатися на борту літака, дослідники з CDC і Університету штату Канзас використовували манекени, які випускали аерозоль в макетах салонів літаків. При цьому результати були засновані на дослідженні, проведеному ще в 2017 році, тому при його проведенні не враховувалося використання масок.

«Ці дані показують, що збільшення фізичної відстані між пасажирами і зниження щільності пасажирів може допомогти знизити потенційний вплив COVID-19 під час авіаперельотів», - йдеться в звіті.

Водночас, за словами експерта Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), завдяки передовим системам фільтрації авіаперельоти «відносно безпечні» з точки зору поширення коронавірусу.

«Враховуючи відмінну систему вентиляції на сучасних комерційних літаках і той факт, що основним способом передачі (респіраторних інфекцій) є прямий контакт і/або повітряно-крапельним шляхом, найбільший ризик пов'язаний з пасажирами, що сидять в одному ряду, а також з пасажирами, що знаходяться позаду або попереду», – розповів The Independent медичний директор Центру глобального реагування MedAire Worldwide, доктор Девід Е.Фарні.

Як зазначає видання, практика блокування середнього місця в літаках обговорювалася як можливе вирішення проблеми з соціальним дистанціюванням на ранніх етапах пандемії коронавірусу, хоча насправді лише деякі авіакомпанії реалізували це в довгостроковій перспективі. Зокрема, в США середнє місце блокувала тільки авіакомпанія Delta, яка, втім, вирішила відмовляється від подібної практики з 30 квітня 2021 року.

Авіаперевезення в період пандемії коронавірусу

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Автор: Марина Григоренко