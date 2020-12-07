Польоти будуть виконуватися дочірнім підрозділом Malta Air з "Борисполя" в аеропорт "Тревізо" / фото REUTERS
Найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair з 30 березня запускає рейси з Києва до Венеції.
Читайте такожВ Італії зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: більше, ніж під час піку навісніПро це свідчить інформація в розкладі рейсів авіакомпанії на найближчі місяці.
Відзначається, що польоти будуть виконуватися дочірнім підрозділом Malta Air з "Борисполя" в аеропорт "Тревізо".
Рейси здійснюватимуться два рази на тиждень: по вівторках і суботах.
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