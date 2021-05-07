Австралія не буде відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2022 року.
Про це заявив міністр торгівлі і туризму Австралії, передає BBC.
Виняток становлять тільки жителі Нової Зеландії. Сполучення з цією країною відновилося майже в повному обсязі місяць тому.
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Зазначається, що влада Австралії задоволена результатами боротьби з пандемією коронавірусу і ходом вакцинації населення. Однак, відкриття кордонів там вважають передчасним.
В уряді додали, що приклад Індії наочно показує, що гостра фаза пандемії минула далеко не скрізь у світі.
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