Виняток становлять тільки жителі Нової Зеландії.

Австралія не буде відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2022 року.

Про це заявив міністр торгівлі і туризму Австралії, передає BBC.

Виняток становлять тільки жителі Нової Зеландії. Сполучення з цією країною відновилося майже в повному обсязі місяць тому.

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Зазначається, що влада Австралії задоволена результатами боротьби з пандемією коронавірусу і ходом вакцинації населення. Однак, відкриття кордонів там вважають передчасним.

В уряді додали, що приклад Індії наочно показує, що гостра фаза пандемії минула далеко не скрізь у світі.

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Автор: Олександр Топчій