В Індії другий день поспіль фіксують антирекорди по числу нових заражень коронавірусом. За вчора COVID-19 виявили у 414 188 осіб.
Про це пише Reuters.
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Також за вчора підтвердили 3915 летальних випадків в результаті захворювання COVID.
З початку пандемії в Індії заразилися вже 21,49 мільйона осіб, загальна кількість смертей досягло 234 тисяч 83. Лише на цьому тижні в країні зареєстровано 1,57 млн нових випадків і більш як 15 тисяч смертей.
Попередній антирекорд в Індії був зафіксований днем раніше - тоді заразилися 412 262 особи.
Коронавірус в Індії: що відомо
- Зазначимо, останнім часом в Індії щодня фіксують майже 400 тисяч заражень. Збільшення темпів поширення вірусу пов'язують, зокрема, з появою нового штаму COVID.
- Разом з тим жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу. А науковці просять уряд Індії надати інформацію про коронавірус.
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