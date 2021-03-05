Польські прикордонники не пропустили до Польщі автобус з України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Lublin112.
З'ясувалося, що один із пасажирів розповів про свій позитивний результат тесту на COVID-19.
Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зони: пасажирам з Білорусі, Великобританії та Португалії вже не потрібна самоізоляціяУ середу у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на реєстрацію прийшов громадянин України, який повідомив, що тест підтвердив у нього COVID-19. Чоловік сказав, що почувається добре і не має симптомів.
Після цього увесь автобус з 26 пасажирами (25 громадян України та один громадянин Молдови), яким їхав українець, ізолювали у місце, де пасажири не могли контактувати з іншими подорожувальниками, які перетинають кордон.
Зрештою, всім пасажирам автобуса відмовили у в'їзді до Польщі через те, що вони можуть становити загрозу для здоров'я населення. Людей повернули на територію України.
Які умови в'їзду до Польщі зараз
- На польському кордоні, який водночас є зовнішнім кордоном Європейського Союзу, діють обмеження, пов'язані із запобіганням поширенню COVID-19.
- Зокрема, обмеження на в'їзд іноземців до Польщі та обов'язок відбути карантин після перетину кордону.
- Щоб оминути карантин, на кордоні слід надати інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Польщу.
- Наприкінці лютого стало відомо, що Польща розглядає можливість запровадження вимоги обов'язкового негативного тесту на коронавірус для в'їзду до країни.
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