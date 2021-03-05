Усім пасажирам автобуса відмовили у в'їзді.

Польські прикордонники не пропустили до Польщі автобус з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Lublin112.

З'ясувалося, що один із пасажирів розповів про свій позитивний результат тесту на COVID-19.

Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зони: пасажирам з Білорусі, Великобританії та Португалії вже не потрібна самоізоляціяУ середу у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на реєстрацію прийшов громадянин України, який повідомив, що тест підтвердив у нього COVID-19. Чоловік сказав, що почувається добре і не має симптомів.

Після цього увесь автобус з 26 пасажирами (25 громадян України та один громадянин Молдови), яким їхав українець, ізолювали у місце, де пасажири не могли контактувати з іншими подорожувальниками, які перетинають кордон.

Зрештою, всім пасажирам автобуса відмовили у в'їзді до Польщі через те, що вони можуть становити загрозу для здоров'я населення. Людей повернули на територію України.

Які умови в'їзду до Польщі зараз

На польському кордоні, який водночас є зовнішнім кордоном Європейського Союзу, діють обмеження, пов'язані із запобіганням поширенню COVID-19.

Зокрема, обмеження на в'їзд іноземців до Польщі та обов'язок відбути карантин після перетину кордону.

Щоб оминути карантин, на кордоні слід надати інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Польщу.

Наприкінці лютого стало відомо, що Польща розглядає можливість запровадження вимоги обов'язкового негативного тесту на коронавірус для в'їзду до країни.

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Автор: УНІАН