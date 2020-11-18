Україна планує підписати угоди про безвіз з Індонезією / фото прес-служби «1+1»

Кабінет міністрів схвалив проект угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду.

Рішення ухвалено без обговорення.

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Автор: Леся Лещенко