Що може бути гіршим, ніж прилетіти на ділову зустріч або в довгоочікувану відпустку і виявити в аеропорту, що ваш багаж зник. І, на жаль, на тлі зростання авіаційних потоків після пандемії коронавірусу це трапляється дедалі частіше.
Разом з тим, після зростання кількості втрат багажу в 2023 році, у 2024 році спостерігалося деяке поліпшення ситуації, йдеться у свіжому звіті компанії SITA, що надає IT і телекомунікаційні послуги галузі повітряного транспорту. Зокрема, це пов'язано з тим, що авіагалузь дедалі частіше впроваджує в процес обробки багажу передові технології із залученням штучного інтелекту, сподіваючись у майбутньому звести такі інциденти до мінімуму.
Також експерти SITA назвали причини, через які найчастіше в аеропортах втрачається багаж пасажирів:
- 46% втрат під час трансферу – коли пасажир летить із пересадкою, а персонал аеропорту не туди перенаправляє його валізу в процесі зміни літака
- 16% втрата під час завантаження – коли з якихось причин відправлені в багаж речі не потрапляють на борт літака
- 14% помилка під час оформлення квитка, підміна сумки (найчастіше, коли її плутають з ідентичним багажем іншого пасажира), помилки під час проходження контролю на безпеку та інше
- 8% через проблеми в аеропорту, на митниці, через погоду або обмеження за обсягом і вагою
- 8% завантаження сумки не на той літак
- 4% неправильне поводження з багажем в аеропорту прибуття
- 4% неправильна бирка
Як повідомляв УНІАН, раніше в Ryanair порадили пасажирам уникати валіз певних кольорів, якщо вони не хочуть, щоб ті були загублені в аеропорту.
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