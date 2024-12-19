Наразі аеропорти та авіакомпанії активно працюють над тим, щоб мінімізувати втрати багажу.

Що може бути гіршим, ніж прилетіти на ділову зустріч або в довгоочікувану відпустку і виявити в аеропорту, що ваш багаж зник. І, на жаль, на тлі зростання авіаційних потоків після пандемії коронавірусу це трапляється дедалі частіше.

Разом з тим, після зростання кількості втрат багажу в 2023 році, у 2024 році спостерігалося деяке поліпшення ситуації, йдеться у свіжому звіті компанії SITA, що надає IT і телекомунікаційні послуги галузі повітряного транспорту. Зокрема, це пов'язано з тим, що авіагалузь дедалі частіше впроваджує в процес обробки багажу передові технології із залученням штучного інтелекту, сподіваючись у майбутньому звести такі інциденти до мінімуму.

Також експерти SITA назвали причини, через які найчастіше в аеропортах втрачається багаж пасажирів:

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46% втрат під час трансферу – коли пасажир летить із пересадкою, а персонал аеропорту не туди перенаправляє його валізу в процесі зміни літака

16% втрата під час завантаження – коли з якихось причин відправлені в багаж речі не потрапляють на борт літака

14% помилка під час оформлення квитка, підміна сумки (найчастіше, коли її плутають з ідентичним багажем іншого пасажира), помилки під час проходження контролю на безпеку та інше

8% через проблеми в аеропорту, на митниці, через погоду або обмеження за обсягом і вагою

8% завантаження сумки не на той літак

4% неправильне поводження з багажем в аеропорту прибуття

4% неправильна бирка

Як повідомляв УНІАН, раніше в Ryanair порадили пасажирам уникати валіз певних кольорів, якщо вони не хочуть, щоб ті були загублені в аеропорту.

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