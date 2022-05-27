В цілому Прага розширить список громадських місць, де заборонено вживання алкоголю, з 837 до 1036 місць.

З початку липня 2022 року в столиці Чехії Празі заборонять розпивати алкоголь в нічний час на набережній річки Влтава, а також поповнять список "антиалкогольних" місць зупинками громадського транспорту, зонами біля метро і дитячими майданчиками.

Таке рішення прийняла міська рада Праги, пише expats.cz.

Таким чином, Прага розширить список громадських місць, де заборонено вживання алкоголю, з 837 до 1036 місць.

Зокрема, заборона на вживання алкоголю в громадських місцях незабаром поширюватиметься на набережну Влтави, в тому числі, на Наплавку, Смихівську наплавку, Дворжакову набережну, Рашинівську набережну, Масарикову набережну, набережну Людвіка Свободи, з 0:00 до 9:00.

Крім того, вживання алкоголю буде заборонено в будь-який час на дитячих майданчиках, поблизу освітніх і медичних установ, а також в радіусі 100 метрів від входів в метро і зупинок громадського транспорту.

При цьому з 1 липня поліція отримає більше підстав для того, щоб оштрафувати громадян за розпивання алкоголю в публічних місцях: якщо зараз оштрафувати могли тільки тих, кого "спіймали на гарячому" під час розпивання, то тепер достатньо буде зловити людину з відкритою тарою.

Водночас ці правила не будуть діяти 31 грудня і 1 січня, щоб дозволити святкування Нового року. Деякі інші заходи, такі як концерти, винні або пивні фестивалі, а також спортивні заходи, також не будуть підпадати під дію заборони на алкоголь. На терасах ресторанів або на ярмарках алкоголь також можна буде розпивати.

При цьому міська влада обіцяє скласти карту всіх місць, у тому числі в мобільному додатку, де не можна вживати алкоголь, адже на даний момент ніяких заборонних знаків по місту немає.

Влада міста пояснює заборону скаргами громадян, які живуть недалеко від набережної, на шум і заворушення, пов'язані з п'яною поведінкою.

Водночас мер Праги Зденек Гржиб вважає, що заборона на вживання алкоголю є помилковою і не вирішить проблему.

"Указ не вирішить жодної проблеми. Шум на вулицях зазвичай створюють люди, які вже випили в пабі й тільки переїжджають в інше місце", – заявив він. – "Прага – вільне місто, в якому живуть вільні люди. Так і повинно залишатися".

При цьому мер заявив, що тепер розпивання спиртних напоїв практично скрізь заборонено.

"Я не бачу жодної причини, по якій пражани не могли б влаштувати пікнік після роботи в парку на ковдрі з пляшкою вина, якщо вони нікому не заважають. Заборона на відкриті пляшки з алкоголем в парках – неправомірна заборона", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня 2022 року деякі країни скасують безкоштовний проїзд для біженців з України. Серед них – Німеччина, Польща, Болгарія, Швейцарія та Чехія.