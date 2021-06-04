Водночас у місті діє заборона на заходження таких суден до історичного центру.

До італійської Венеції вперше з початку пандемії COVID-19 прибув круїзний лайнер, який 5 червня має забрати 650 пасажирів для подорожі Середземним морем.

Зазначається, що всі туристи мають здати тест на коронавірус, перш ніж сісти на борт.

Водночас у місті діє заборона на заходження таких суден до історичного центру міста. У зв'язку із цим екологи збираються влаштувати в суботу мітинг.

Цього ж дня у Венеції очікується демонстрація на підтримку відновлення туристичного сезону, передає ТСН з посиланням ВВС.

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Тим часом знаменитості і діячі культури, зокрема музикат Мік Джаггер і кінорежисер Френсіс Форд Коппола, підписали відкритий лист Фонду Венеціанської спадщини до італійського уряду, в якому заявили, що місто ризикує бути "знесеним" круїзними лайнерами.

Два роки тому круїзний лайнер MSC Opera врізався в невелике туристичне судно та причал.

Після цього італійський уряд видав постанову, згідно з якою великим круїзним лайнерам з вересня 2019 року заборонили заходити до історичного центру Венеції.

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Автор: Ірина Погоріла