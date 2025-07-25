За його словами, у майже повністю заповнених літаках просто немає місця для однієї невеликої ручної поклажі та однієї великої сумки на коліщатках.

Глава Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував пропозицію депутатів Європарламенту зобов'язати авіакомпанії дозволяти пасажирам безоплатно брати із собою в літак два предмети ручної поклажі, назвавши цю політику "нереалізованою".

"Ідея про те, що кожен має право на два безоплатні місця ручної поклажі на борту, нереалізована – вони не вміщаються в літак", – заявив О'Лірі під час телефонної конференції Ryanair, присвяченій фінансовим результатам за перший квартал 2026 року, пише Travel Weekly.

Він пояснив, що в майже повністю заповнених літаках немає місця для однієї невеликої ручної поклажі та однієї великої сумки на коліщатках.

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"Близько 50% пасажирів можуть взяти із собою сумку на коліщатках, і ми робимо це, використовуючи послугу пріоритетної посадки. Будь-які правила, які змінять це, порушуватимуть правила ЄС, що гарантують свободу авіакомпаній встановлювати ціни і політику, і ми не віримо, що це станеться. Я думаю, що це навряд чи станеться, але, безумовно, будуть якісь переговори між парламентом і комісією з прав пасажирів", – резюмував бос Ryanair.

Нові правила перевезення ручної поклажі в ЄС

Як повідомляв УНІАН, раніше в червні члени Комітету з транспорту і туризму Європейського парламенту проголосували за зміну прав пасажирів ЄС, яка заборонить авіакомпаніям стягувати плату за другий предмет ручної поклажі.

Якщо ці зміни буде ухвалено, пасажири зможуть безкоштовно провозити сумку під сидінням, а також невелику ручну поклажу вагою до 7 кг. Очікувано, авіакомпанії всіляко намагаються блокувати цю ідею.

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