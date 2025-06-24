На європейському континенті може відбутись справжня революція в сфері авіаперевезень.

У транспортному комітеті Європейського парламенту підтримали поправку, яка забороняє авіакомпаніям стягувати додаткову плату з пасажирів за ручну поклажу до 7 кг. Якщо це правило буде підтверджено в ході переговорів з урядами країн ЄС, кожен пасажир зможе брати на борт валізу стандартних розмірів без доплат, пише Politico.

Зазначається, що нове право викликає рішучий опір з боку лобі авіакомпаній, які попереджають, що це правило змусить перевізників підвищити вартість квитків навіть для пасажирів, які летять з мінімальним багажем.

"Що далі? Обов'язковий попкорн і напої в комплекті з квитком у кіно?", – відмітила виконавчий директор Airlines for Europe (A4E) Уранія Георгуцаку.

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Попри це ідея пом'якшення правил щодо ручної поклажі була підтримана широкою коаліцією політичних груп. За словами законодавців, нове право базується на рішенні Суду справедливості 2014 року, яке встановило, що ручна поклажа є "необхідним аспектом" пасажирських перевезень, за умови, що багаж відповідає "розумним вимогам" щодо ваги та розмірів.

Окрім обмеження ваги в 7 кг, норма встановлює, що ручна поклажа повинна мати "максимальні розміри 100 см (сума довжини, ширини та висоти)".

Ручна поклажа на літаках ЄС

Як раніше повідомляв УНІАН, що Європейський союз планує змінити правила провезення ручної поклажі на всіх авіарейсах, включно з тими, що літають за його межі. Нове правило ЄС має встановити єдиний розмір сумки, яку пасажирам буде дозволено брати на рейси.

Наразі різні авіакомпанії, в першу чергу бюджетні, мають свої правила щодо перевезення ручної поклажі, які часто викликають гнів пасажирів.

Тим часом, у Польщі ініціювали перевірку щодо Ryanair та Wizz Air через політику щодо багажу. Цьому передували численні скарги від пасажирів.

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