Головна ялинка країни цьогоріч навіть не потрапила до трійки лідерів за ціною.

Українські міста щороку намагаються влаштувати новорічну казку з незвичайними ілюмінаціями, оригінальними ялинками та казковими фотозонами. Однак бюджети на це виділяють абсолютно різні. Цьогоріч найбільше грошей на облаштування новорічних локацій витратили у Дніпрі.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

Першу сходинку рейтингу найдорожчих ялинок України цьогоріч займає красуня з Дніпра. З бюджету міста на ялинку, прикраси, ілюмінацію та подарунки витратили аж 75 мільйонів гривень.

В Одесі цьогоріч на новорічні ілюмінації та ялинку витратили аж 12 мільйонів гривень.

Читайте такожЯк загадати бажання на Новий рік: 5 секретів, про які ви точно не зналиНе відстає від лідерів рейтингу й новорічна красуня у Запоріжжі. На неї міська влада витратила понад 10 мільйонів гривень.

А от столиця не увійшла до трійки лідерів. Головна ялинка країни обійшлася лише у 5 мільйонів гривень. За ці гроші облаштували одразу 5 новорічних локацій. На кожну витратили по мільйону. Фінансово допомогли й спонсори та благодійники.

Більш скромні бюджети передбачили на облаштування новорічних локацій на заході країни. Зокрема, в Івано-Франківську свято обійшлося у 400 тисяч гривень.

У Львові ялинка та інші локації обійшлися міському бюджету у трохи більше ніж 200 тисяч гривень.

До речі, таку ж суму, понад 200 тисяч гривень, витратили на ялинку у Полтаві.

Найменше грошей цьогоріч витратили у Тернополі - 200 тисяч гривень з бюджету на все: від ялинки до гулянь.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті чоловік перемазав свої ялинки коров'ячим гноєм та вапном. "Ароматні" прикраси він вирішив використати не просто так.

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