В першу чергу, зміни будуть спостерігатися в роботі готелів і тривалості подорожей.

Експерти з туризму та індустрії гостинності спрогнозували, як зміниться формат подорожей в 2021 році, враховуючи пандемію коронавірусу і майбутню вакцинацію.

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Як пише видання The Sun, на думку профільних експертів, програма вакцинації, вже запущена в розвинених країнах, дала туристичній індустрії надію на те, що деякі з поточних обмежень на поїздки будуть зняті. Однак авіакомпанії, готелі та курорти все одно будуть змушені вживати нових заходів на постійній основі.

Безкоштовні бонусні ночі в готелях

Багато готелів запровадили програми тривалого проживання, які пропонують додаткові ночі безкошовно при бронюванні тривалої відпустки. Це пов'язано з тим, що в цьому році мандрівники, ймовірно, будуть брати менше коротких відпусток, віддаючи перевагу одному більш тривалому періоду, щоб мінімізувати ризики, які можуть вплинути на поїздку в останню хвилину.

«Мандрівники будуть прагнути здійснювати менше поїздок - якщо не через поточні обмеження на поїздки, то заради того, щоб отримати від поїздки максимум вражень, поки є шанс виїхати. Невпевненість у майбутньому може призвести до того, що люди викладуться щосили заради однієї великої подорожі, замість того, щоб ризикувати кількома коротшими, які можуть бути скасовані», - пояснив аналітик GlobalData з подорожей і туризму Ральф Холлістер в коментарі Fox News.

Безконтактне обслуговування

Одна з проблем, з якою довелося зіткнутися готелям - це мінімізація контактів в загальних зонах, де вірус може легко поширюватися. Це призвело до того, що багато хто тепер пропонує безконтактну реєстрацію, щоб позбутися довгих черг на стійках реєстрації.

Готельні номери також стають безконтактними - деякі повністю відмовляються від ключів до номерів і пропонують ключ від номера в мобільному додатку, в той час як інші варіанти включають вилучення або більш регулярну заміну часто використовуваних предметів, таких як кавомашини і ковдри.

При цьому готелі зі "шведським столом", ймовірно, будуть менш популярні через складність підтримки в них необхідної чистоти. Замість цього багато курортів пропонують обіди тільки за столом або варіанти "бери та йди", а також харчування в номері.

Відокремлені місця для відпочинку

Багатолюдні готельні курорти в новому сезоні перестануть користуватися популярністю через небажання відпочиваючих контактувати з іншими людьми, особливо це стосується сімей з дітьми. Навіть в Європі сім'ї, швидше за все, віддадуть перевагу відпочинку на відокремленій атономной віллі, а не в готелях.

При цьому туристи будуть більше звертати увагу на піші або велосипедні прогулянки в менш відомі населені пункти, відмовляючись від поїздок в популярні міста і відвідування всесвітньовідомих пам'яток, де традиційно спостерігається великий потік туристів.

Подорожі на короткі відстані

Очікується, що більшість напрямків далекого прямування залишаться недоступними, принаймні, до кінця року. Це включає в себе Австралію, Нову Зеландію та ряд інших країн.

Туризм і коронавірус

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Автор: Марина Григоренко