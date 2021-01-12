Експерти з туризму та індустрії гостинності спрогнозували, як зміниться формат подорожей в 2021 році, враховуючи пандемію коронавірусу і майбутню вакцинацію.
Читайте такожТуристичний сезон близько: озвучено обнадійливий прогноз щодо подорожів українців до ЄС
Як пише видання The Sun, на думку профільних експертів, програма вакцинації, вже запущена в розвинених країнах, дала туристичній індустрії надію на те, що деякі з поточних обмежень на поїздки будуть зняті. Однак авіакомпанії, готелі та курорти все одно будуть змушені вживати нових заходів на постійній основі.
Безкоштовні бонусні ночі в готелях
Багато готелів запровадили програми тривалого проживання, які пропонують додаткові ночі безкошовно при бронюванні тривалої відпустки. Це пов'язано з тим, що в цьому році мандрівники, ймовірно, будуть брати менше коротких відпусток, віддаючи перевагу одному більш тривалому періоду, щоб мінімізувати ризики, які можуть вплинути на поїздку в останню хвилину.
«Мандрівники будуть прагнути здійснювати менше поїздок - якщо не через поточні обмеження на поїздки, то заради того, щоб отримати від поїздки максимум вражень, поки є шанс виїхати. Невпевненість у майбутньому може призвести до того, що люди викладуться щосили заради однієї великої подорожі, замість того, щоб ризикувати кількома коротшими, які можуть бути скасовані», - пояснив аналітик GlobalData з подорожей і туризму Ральф Холлістер в коментарі Fox News.
Безконтактне обслуговування
Одна з проблем, з якою довелося зіткнутися готелям - це мінімізація контактів в загальних зонах, де вірус може легко поширюватися. Це призвело до того, що багато хто тепер пропонує безконтактну реєстрацію, щоб позбутися довгих черг на стійках реєстрації.
Готельні номери також стають безконтактними - деякі повністю відмовляються від ключів до номерів і пропонують ключ від номера в мобільному додатку, в той час як інші варіанти включають вилучення або більш регулярну заміну часто використовуваних предметів, таких як кавомашини і ковдри.
При цьому готелі зі "шведським столом", ймовірно, будуть менш популярні через складність підтримки в них необхідної чистоти. Замість цього багато курортів пропонують обіди тільки за столом або варіанти "бери та йди", а також харчування в номері.
Відокремлені місця для відпочинку
Багатолюдні готельні курорти в новому сезоні перестануть користуватися популярністю через небажання відпочиваючих контактувати з іншими людьми, особливо це стосується сімей з дітьми. Навіть в Європі сім'ї, швидше за все, віддадуть перевагу відпочинку на відокремленій атономной віллі, а не в готелях.
При цьому туристи будуть більше звертати увагу на піші або велосипедні прогулянки в менш відомі населені пункти, відмовляючись від поїздок в популярні міста і відвідування всесвітньовідомих пам'яток, де традиційно спостерігається великий потік туристів.
Подорожі на короткі відстані
Очікується, що більшість напрямків далекого прямування залишаться недоступними, принаймні, до кінця року. Це включає в себе Австралію, Нову Зеландію та ряд інших країн.
Туризм і коронавірус
- Посол Нідерландів оцінив, чи існує "реальна загроза" втрати Україною безвізу
- Кризовий туризм. Куди українці подорожуватимуть у 2021 році
- Ryanair призупиняє більшість рейсів з Києва
- МОЗ оновило перелік країн за рівнем захворюваності COVID-19: де зараз "червона зона"
- Кілька держав можуть закрити кордони для українців: епідеміолог назвав причини
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.