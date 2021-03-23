Вакцинованим від COVID-19 незабаром можна буде потрапити до Греції без тестування та самоізоляції.

Уряд Греції планує скасувати обмеження на в'їзд для відвідувачів країни, які вакциновані від коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожВлада Греції з середини травня планує відкрити країну для туристівЯк повідомляє "Німецька хвиля", Міністерство туризму Греції планує оприлюднити відповідне рішення сьогодні. Відповідно до нього, ті особи, які відвідують Грецію, мають лише підтвердити факт своєї вакцинації. Від них більше не будуть вимагати негативного ПЛР-тесту та семиденного карантину. Втім, йдеться поки лише про громадян країн-членів Євросоюзу та Ізраїлю.

Грецький уряд активно виступає на підтримку розробки загальноєвропейського сертифікату вакцинації. Греція розраховує на те, що його швидке запровадження допоможе врятувати туристичний сезон у країні.

На початку березня міністр туризму країни Харіс Теохаріс заявив, що Греція може відкрити кордони для іноземних туристів з 14 травня. "У 2021 році ми готові вітати всіх туристів, якщо вони або пройшли вакцинацію, або хворіли та мають антитіла, або можуть показати негативний тест. На кордоні, як і минулого року, робитимуть вибіркові тести. Але різниця в тому, що цього року ми використовуватимемо експрес-тести, що позбавить гостей необхідності чекати на результат протягом доби", - сказав тоді Теохаріс.

Він наголосив, що тести буде надано за рахунок уряду Греції, туристам за них не потрібно буде платити.

За словами міністра, уже минулого року Греція довела, що може гарантувати кожному відвідувачу "унікальний досвід безпечної подорожі".

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Автор: Леся Лещенко