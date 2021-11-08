З 1 грудня в Грузії без "зеленого паспорта" не можна буде відвідувати ресторани, розважальні центри, кінотеатри, музеї, Концертні зали, казино та інші громадські місця.

В Грузія з 1 грудня 2021 року буде запроваджена система "зелених перепусток" для відвідування низки об'єктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає "Ехо Кавказу".

"З 1 грудня громадяни зможуть відвідувати різні об'єкти тільки за принципом "зеленого паспорта". Це – об'єкти харчування, розважальні центри, розважальні об'єкти, кінотеатри, оперні театри, музеї, концертні зали, казино тощо", – зазначив Гарібашвілі.

Зокрема, "зелений" статус отримають:

повністю вакциновані громадяни

ті, хто перехворіли на коронавірус

здали ПЛР-тест (за останні 72 години) або експрес-тест на антиген (за останні 24 години)

Вимога щодо "зеленого паспорта" буде поширюватися як на жителів Грузії, так і на туристів старше 18 років.

Водночас, нові правила будуть стосуватися тільки гостей об'єктів, а не на людей, які там працюють.

Правила в'їзду до Грузії для громадян України

Мандрівникам, вакцинованим проти COVID-19 під час подорожі повітряним транспортом, необхідно надати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Після останнього щеплення курсу має пройти 14 днів. Грузія поки не визнає українські документи в додатку "Дія" або з порталу "Дія" з QR-code, тому вам знадобиться "жовтий сертифікат".

Читайте такожУ МЗС пояснили, за яких умов українці сможуть подорожувати до ЄС після вилучення України із "зеленого списку"При перетині сухопутного і морського кордону Грузії на додаток до сертифікату вакцинації мандрівникові необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту.

Невакцинованим туристам необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не більше ніж за 72 години до поїздки до Грузії. В такому випадку, на 3-й день перебування в країні необхідно пройти ще одне ПЛР-тестування за свій рахунок. Тест на антиген не є підставою для в'їзду до Грузії.

Діти до 10 років звільняються від виконання цих умов.

Крім того, перед перетином кордону Грузії необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історії поїздок за останні 14 днів і контактні дані.

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Автор: Марина Григоренко