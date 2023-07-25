Багато користувачів підтримали економного молодого чоловіка.

TikTok-блогерка Гамзе Есен в одному зі своїх недавніх постів поскаржилася, що її хлопець вирішив не вибирати сусідні місця в літаку за додаткову плату, проте Інтернет-спільнота вирішила підтримати молодого чоловіка.

Як пише The Independent, 21 липня Есен зняла на відео свого хлопця, що стоїть в окремій черзі на посадку в літак, підписавши відео таким словами: "Всі пари сидять разом, але твій чоловік не вважає, що варто платити додаткові 10 євро, щоб вибрати місце поруч з тобою".

В результаті пост Есен, який з тих пір набрав понад 4,6 млн переглядів в додатку TikTok, викликав чергову хвилю обурень через те, що авіакомпанії стягують додаткову плату за вибір місця в літаку з тих пасажирів, які хочуть гарантовано сидіти поруч зі своїми рідними або близькими. Майже 4400 користувачів погодилися, що вони також не хочуть витрачати гроші на вибір місця.

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"Я просто з принципу не доплачую за місце, переліт і без цього досить дорогий", – зізнався один з користувачів.

"Подумайте про це. За ці 10 євро ви можете випити п'ять чашок кави під час відпустки. Він вже думав про це", – додав інший користувач.

"Це було б абсолютно нормально для мене. У нас попереду ціла відпустка, яку ми проведемо разом", – резюмував ще один коментатор.

"Хороша людина. Відповідально ставиться до своїх грошей. Час в розлуці має піти вам на користь", – заявив ще один користувач.

Тим часом, інші користувачі TikTok визнали рішення бойфренда Есен "червоним прапорцем". В одному з коментарів, який отримав понад 25 тисяч лайків, стверджувалося, що трата додаткових грошей позбавить їх від необхідності витрачати дорогоцінний час поруч з незнайомцем.

"Ні, я заплачу 10 євро. Якщо літак буде падати, я не хочу провести свої останні хвилини з незнайомцем", – написав автор коментаря.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіапасажирам розповіли, яких місць варто уникати, щоб не сидіти поруч з дітьми.

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