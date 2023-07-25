Нова функція TikTok "розширить можливості" його користувачів.

Китайський застосунок TikTok запустив нову текстову функцію, щоб конкурувати з іншими платформами соціальних мереж, такими як Threads від Meta та додаток X від Ілона Маска.

Як повідомляє видання Independent, нова функція від TikTok "розширить можливості" його користувачів.

"Текст — це останнє доповнення до опцій для створення контенту, що дозволяє творцям ділитися своїми історіями, віршами, рецептами та іншим письмовим вмістом у TikTok, надаючи творцям ще один спосіб виразити себе та спрощуючи створення", - йдеться у дописі.

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Зазначається, що нова текстова функція виглядає більше схожою на Instagram Stories, пропонуючи барвисті фони та можливість додавати наклейки до публікації.

На відміну від Threads або X, текстові публікації TikTok також підтримуватимуть звуки, які відтворюються у фоновому режимі, подібно до функцій обміну відео та зображеннями.

Повідомлення мають ліміт у 1000 символів – це менше, ніж ліміт у 10 000, запропонований платним користувачам X, але більше, ніж ліміт у 500 символів у Threads.

Останні новини Threads та Twitter

Як повідомляв УНІАН, 21 липня стало відомо, що соціальна мережа Threads за останні два тижні втратила близько 70% щодня активних користувачів. Тоді число користувачів соцмережі впало до 13 мільйонів з 44 мільйонів станом на 7 липня.

23 липня власник Twitter Ілон Маск оголосив про зміну логотипу соціальної платформи, а вже 24 липня опублікував у Twitter новий логотип "X" замість відомого синього птаха й фактично перейменував відому соціальну мережу. Крім того, Ілон Маск зазначив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter.

Проте рішення Маска змінити бренд Twitter на X може бути складним з юридичної точки зору, оскільки компанії, включаючи Meta і Microsoft, вже мають права інтелектуальної власності на ту саму букву.

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