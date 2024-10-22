З огляду на сучасні виклики у світі – війни, тероризм, економічну кризу – туристи дедалі більше думають про безпеку, вирушаючи в нову подорож.
У 2024 році найбезпечнішою для туристів країною світу визнали Ісландію, яка піднялася в рейтингу одразу на вісім позицій порівняно з минулим роком, пише Time Out з посиланням на свіже дослідження Berkshire Hathaway Travel Protection.
Щоб визначити лідера рейтингу, експерти опитали мандрівників зі США про місця, які вони відвідали за останні п'ять років, а також проаналізували свіжий Глобальний індекс миролюбності та дані страхової компанії GeoSure.
На другому місці опинилася Австралія, яка була десятою минулого року, а на третьому – Канада, яка була першою роком раніше.
15 найбезпечніших країн світу для туристів у 2024 році
- Ісландія
- Австралія
- Канада
- Ірландія
- Швейцарія
- Нова Зеландія
- Німеччина
- Норвегія
- Японія
- Данія
- Португалія
- Іспанія
- Великобританія
- Нідерланди
- Швеція
Як повідомляв УНІАН, туристи назвали найбільш доброзичливі міста світу. Очолила рейтинг шведська столиця Стокгольм.
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