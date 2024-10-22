Очолила рейтинг Ісландія, яка піднялася відразу на вісім позицій порівняно з минулим роком.

З огляду на сучасні виклики у світі – війни, тероризм, економічну кризу – туристи дедалі більше думають про безпеку, вирушаючи в нову подорож.

У 2024 році найбезпечнішою для туристів країною світу визнали Ісландію, яка піднялася в рейтингу одразу на вісім позицій порівняно з минулим роком, пише Time Out з посиланням на свіже дослідження Berkshire Hathaway Travel Protection.

Щоб визначити лідера рейтингу, експерти опитали мандрівників зі США про місця, які вони відвідали за останні п'ять років, а також проаналізували свіжий Глобальний індекс миролюбності та дані страхової компанії GeoSure.

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На другому місці опинилася Австралія, яка була десятою минулого року, а на третьому – Канада, яка була першою роком раніше.

15 найбезпечніших країн світу для туристів у 2024 році

Ісландія Австралія Канада Ірландія Швейцарія Нова Зеландія Німеччина Норвегія Японія Данія Португалія Іспанія Великобританія Нідерланди Швеція

Як повідомляв УНІАН, туристи назвали найбільш доброзичливі міста світу. Очолила рейтинг шведська столиця Стокгольм.

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