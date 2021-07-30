По прибуттю до Італії українці мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19.

Італія відкриває кордони для українських туристів, але з вимогою проходження п'ятиденної ізоляції.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - повідомив міністр.

Як сказано на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС України", італійський уряд відкрив українцям в'їзд для всіх типів подорожей.

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Зокрема, відповідно до наказу МОЗ Італії від 29 липня щодо оновлених норм перетину кордону з Італією, у зв’язку із пандемією Covid-19, Україну з 31 липня включено до переліку країн категорії D, що передбачає надання можливості відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі – туризму.

Разом із тим, охочим відвідати Італію слід врахувати такі основні обов’язкові вимоги:

наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений за 72 години до приїзду;

заповнена онлайн-форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням;

по прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який має підтвердити негативний результат.

Відповідно до наказу МОЗ Італії, згадані умови наразі діятимуть до 30 серпня.

Детальна інформація (англійською мовою) щодо актуальних правил в’їзду в Італійську Республіку, посилання на анкети особистої декларації, інформація щодо правил проходження самоізоляції та виключення з них міститься на офіційній веб-сторінці Міністерства закордонних справ Італії, а також за цим посиланням.

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Автор: Віталій Саєнко