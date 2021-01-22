Захід вимагає великої підготовки з боку держорганів, асоціацій та установ самби. Що неможливо зробити в цей момент.

Новий мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес заявив, що в липні цього року неможливо буде провести карнавал, але він сподівається провести його після вакцинації в 2022 році.

Читайте такожКарнавалу в Ріо-де-Жанейро у лютому не будеПро це він повідомив у "Твіттері", передає Українська правда.

"Безсумнівно, в 2022 році ми зможемо (всі вакциновані належним чином) святкувати життя і нашу культуру з усією інтенсивністю, якої ми заслуговуємо.

Це святкування вимагає великої підготовки з боку державних органів, асоціацій та установ самби. Що неможливо зробити в цей момент. Таким чином, я хотів би повідомити вам, що в середині 2021 року у нас не буде карнавалу.

Я ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу і ясного бачення економічної важливості цієї культурної події для нашого міста. Однак поки що думати безглуздо, що ми зможемо провести карнавал в липні".

Коронавірус в Бразилії

Пандемія COVID-19 забрала понад 200 тис. життів у Бразилії, що є другим за величиною показником у світі після США.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН