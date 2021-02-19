Через напружену ситуацію в цей регіон заборонено приїжджати туристам, але саме тут знаходяться місця, які мають колосальний туристичний потенціал.

Триває продовження наймістичнішої експедиції "Світу навиворіт" до Пакистану. У новому випуску пригода Дмитра Комарова і Олександра Дмитрієва, які вирушать на пошуки витоків створення світу по слідах найдавніших історій людства. Вони покажуть місця, описані в Біблії і Корані.

Читайте такожНе сало: Дмитро Комаров розповів, який український продукт взяв з собою в експедицію до ПакистануЩоб розгадати загадку одного з найбільш незвичайних місць на планеті, українські мандрівники вирушать у найнебезпечнішу провінцію країни - Белуджистан. Через напружену ситуацію в цей регіон заборонено приїжджати туристам, але саме тут знаходяться місця, які мають колосальний туристичний потенціал. Команда "Світу навиворіт" отримає спеціальний дозвіл на зйомки тут, але тільки з дотриманням правил безпеки і в супроводі озброєної охорони.

"Белуджистан - це фантастичний регіон, не схожий ні на один інший на планеті. Сюди могли б приїжджати мільйони туристів, щоб побачити ці місця, доторкнутися до них. Але це найнебезпечніша провінція Пакистану. І зараз ці місця ви можете побачити тільки в нашій програмі. Я дуже сподіваюся, що коли-небудь вони відкриються для всіх бажаючих", - коментує Дмитро Комаров.

Послідовники суфізму, однієї з течій ісламу, вірять, що саме в Белуджистані відбувалися події, описані в священних книгах. За суфійською легендою, тут зустрілися Адам і Єва, а Ноїв ковчег причалив до однієї з місцевих скель.

Ці унікальні місця могли б позмагатися зі світовими центрами паломництва і туризму. Українці Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв стали одними з перших іноземних журналістів, які побували там, і вперше відкриють ці місця українським телеглядачам.

За переказами суфіїв, із цим регіоном пов'язані не тільки історії про створення світу, а й передбачення кінця світу. В одній із священних печер знаходиться камінь, який вказує на те, як довго залишилося існувати людству. Команда «Світу навиворіт» спробує розгадати його таємницю і дізнатися, коли настане кінець світу, згідно з місцевими віруваннями.

Нерозгадані таємниці Пакистану, унікальні місця, рівних яким немає на всій планеті, а також захоплюючі пригоди команди проекту в закритому для туристів регіоні країни, - дивіться у новій серії наймістичнішого сезону "Світу навиворіт" у суботу, 20 лютого, о 18:20 на каналі "1+1".

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Автор: УНІАН