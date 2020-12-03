Посилення протиепідемічних заходів в Туреччині не буде поширюватися на туристів.

Комендантська година, введена в Туреччині з понеділка через поширення COVID-19, не стосуватиметься іноземних туристів.

Читайте такожУ Туреччині посилили комендантську годину через COVID-19Про це повідомив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой. Він уточнив, що посилювати чинні обмежувальні заходи не планується, передають РИА Новости.

"Обмежувальні заходи, прийняті в Туреччині у зв'язку з пандемією, туристів не стосуються, тому комендантська година теж до них не відноситься. Чи будуть посилюватися заходи протидії пандемії? Не будуть, оскільки ми починаємо брати ситуацію під контроль»,— сказав Ерсой.

Крім цього, як повідомляє РБК-Україна, Туреччина не планує посилювати плавила в'їзду для українських туристів найближчим часом.

"Правила в'їзду для українців на даний момент не змінюються. Ми сподіваємося взяти під контроль ситуацію з пандемією в Туреччині в найближчий місяць. Також очікуємо, що в Україні почнеться вакцинація. Звичайно, якщо ситуація буде погіршуватися, ми можемо повернутися до цього питання (перегляду правил в'їзду - ред.). Але на даний момент для українців вони залишаються колишніми", - сказав міністр культури і туризму Туреччини.

Комендантська година в Туреччині

Крім діючої комендантської години з 21:00 до 05:00 в Туреччині діє повний локдаун на вихідні дні. Також в країні школи і вузи переведені на онлайн-навчання, кафе і ресторани працюють тільки навиніс, також введено скорочений режим роботи торгових центрів, салонів краси. Готельєри можуть обслуговувати в своїх ресторанах тільки клієнтів готелю і не проводити музичні заходи після 22:00.

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Автор: УНІАН