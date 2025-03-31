Натовпи людей пліч-о-пліч борються за місце на пляжі, а сміття висипається з переповнених баків.

Мальтійська лагуна на Коміно вже була відомою кінематографічною перлиною, але соцмережі призвели до того, що її популярність серед туристів різко зросла.

Як пише Express, її яскраві переливчасті води почали приваблювати мандрівників з усього світу в пошуках ідеальної фотографії. Хоча насправді острівець розміром 3 на 5 км являє собою випалену сонцем скельну плиту, оточену мерехтливою яскраво-бірюзовою водою, і раніше був майже порожньою гаванню на Мальтійському архіпелазі. Але сьогодні це інша історія.

Керівник відділу маркетингу та корпоративних комунікацій в авіакомпанії KM Malta Ребекка Мілло, багато туристів, які прибувають на Мальту, хочуть вирушити саме туди.

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Колін Бекхаус, який веде сторінку у Facebook Malta Holiday Experiences, зазначив, що Коміно дуже переповнений у літні місяці. У зв'язку з цим видання зазначило, що вільно скупатися в чистих водах практично неможливо, не кажучи вже про те, щоб знайти місце на навколишніх скелях, щоб посидіти.

Бекхаус: "Це місце прекрасне поза сезоном, але влітку? Навіть якби мені заплатили, я б не поїхав туди. Це пекло на Землі".

Натовпи людей пліч-о-пліч борються за місце, сміття висипається з переповнених сміттєвих баків, з моторних човнів репетує музика і смердить бензином.

А ось у низький сезон з грудня по лютий води затоки залишаються майже недоторканими. Берегова лінія тиха, берегова лінія незаймана.

Переповнені човни, обмежені зручності та погіршення екологічної ситуації призвели до зростаючого тиску на владу, вимагаючи вжиття заходів для збереження природної пам'ятки. У 2022 році місцеві екологи закликали владу захистити Коміно, а не руйнувати його.

Тепер, на цей літній сезон, у спробі запобігти масовому туризму і знизити тиск на острів, мальтійська влада запроваджує обмеження на щоденне відвідування - скорочуючи кількість одноденних екскурсій на човнових екскурсіях з 10 тис. до 5 тис. осіб.

Екскурсовод по Мальті Джоанн Гатт зазначила, що часто чує від туристів слова розчарування після поїздки на Коміно, мовляв відвідування крихітного острова - це не те, на що вони підписувалися. "Вони їдуть на Коміно, очікуючи раю, а їдуть розчарованими, оскільки острів переповнений людьми, там панує хаос", - сказала Гатт.

Боротьба з надмірним туризмом

Останнім часом багато країн запроваджують заходи, щоб запобігти появі натовпів туристів на об'єктах. Так, по всьому Середземномор'ю посилюють правила для боротьби з надмірним туризмом.

Крім того, Венеція ввела плату за вхід для одноденних туристів, а Афіни обмежили щоденну кількість відвідувачів Акрополя.

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