Раніше рейси були припинені у зв'язку з впливом пандемії COVID-19.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відновлює рейси, які були призупинені у зв'язку з впливом пандемії COVID-19, зокрема, рейси з Києва до Берліна, Вільнюса і Барселони і з Одеси до Стамбула.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що з 28 березня 2021 року МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ - Берлін - Київ, з 29 березня - за маршрутом Київ - Вільнюс - Київ, Одеса - Стамбул - Одеса і з 14 квітня - за маршрутом Київ - Барселона - Київ.

Зокрема, рейс Київ (KBP) - Берлін (BER) - Київ (KBP) здійснюватиметься щопонеділка, щочетверга і щонеділі; Київ (KBP) - Вільнюс (VNO) - Київ (KBP) - щопонеділка і щоп'ятниці; Київ (KBP) - Барселона (BCN) - Київ (KBP) - щопонеділка, щосереди і щосуботи; Одеса (ODS) - Стамбул (IST) - Одеса (ODS) - щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

Згідно з повідомленням, зручний розклад рейсів дозволяє забезпечити стикування з міжнародними та внутрішніми рейсами через аеропорт "Бориспіль".

Зокрема, пасажири з Берліна зможуть зручно дістатися до і в зворотному напрямку: Одеси, Єревана, Дніпра, Дубая, Харкова, Стамбула, Каїра, Тбілісі, Кишинева, Тель-Авіва, Запоріжжя, Львова.

Пасажири з Вільнюса зможуть зручно дістатися і до/в зворотному напрямку: Одеси, Дубая, Єревана, Харкова, Львова, Стамбула, Дніпра, Тель-Авіва, Кишинева, Запоріжжя, Каїра, Тбілісі.

Пасажири з Барселони зможуть зручно дістатися до/з Єревана, Тбілісі та регіонів України.

У МАУ нагадали, що зараз діють деякі епідеміологічні обмеження для перетину кордонів різних країн.

«З рекомендаціями щодо подорожей можна ознайомитися на сайті авіакомпанії", - зазначила прес-служба.

Плани МАУ на 2021 рік

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець