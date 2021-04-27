Рейси виконуватимуться з аеропорту «Бориспіль» до Міжнародного аеропорту матері Терези.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила рейси з Києва до столиці Албанії – Тирани, перший рейс відбувся 25 квітня.

Читайте такожУ Туреччині роз'ясненнями яснили, чи буде локдаун поширюватися на туристів

Про це повідомила прес-служба посольства України в Албанії на своєму сайті.

«25 квітня посол України в Республіці Албанія Володимир Шкуров взяв участь в урочистій зустрічі 150 туристів першого регулярного рейсу Київ - Тирана авіакомпанії SkyUp», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що рейси будуть виконуватися з аеропорту «Бориспіль» в Міжнародний аеропорт матері Терези.

Умови в'їзду в Албанію для українських туристів

Українці можуть перебувати в Албанії без візи до 90 днів.

На даний момент українським туристам для в'їзду в Албанію не потрібен ПЛР-тест на коронавірус, самоізоляція по прибуттю в країну також не потрібна.

Зараз в Албанії діє коммендантська година з 20:00 до 6:00. Протягом цього часу бари та ресторани не працюють, за винятком служби доставки. Виходити в цей час заборонено, крім випадків роботи, невідкладних медичних випадків або інших нагальних проблем.

По поверненню з Албанії додому, як і з будь-якої іншої країни світу, українці повинні надати негативний результат тесту на коронавірус або відправитися на 14-денну самоізоляцію з використанням додатка «Дій вдома» з можливістю дострокового припинення після отримання негативного результату тесту.

Плани SkyUp Airlines на літо 2021

У квітні Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва в Монастір і Джербу (обидва-Туніс) і з Харкова в Монастир.

Також у квітні Державна авіаційна служба України дозволила SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва в Бодрум (Туреччина), Гельсінкі (Фінляндія) і зі Львова в Баку (Азербайджан).

Крім того, з 27 травня SkyUp Airlines запускає рейси з Києва в турецький Ізмір і назад.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець