Експерти команди StressFreeCarRental.com назвали Ісландію найкращим місцем в світі для романтичного відпочинку.
Як пише Express, ця дивовижна північна країна з її унікальними природними ландшафтами посіла перше місце в рейтингу як ідеальне місце для тих, хто шукає пригод разом.
"Дослідження вражаючих льодовиків, водоспадів і лавових полів, а також завершення дня спостереженням за захоплюючим дух північним сяйвом зробить подорож з коханою людиною чарівною. Туристи також можуть відправитися в Блакитну лагуну, щоб отримати унікальний романтичний досвід на відкритому повітрі", – відзначають експерти.
На другому і третьому місцях опинилися більш очевидні романтичні напрямки – італійська Венеція і французька Ніцца. У першому випадку місто з його приголомшливою архітектурою і численними водними каналами пропонує туристам ідеальні умови для романтичних прогулянок, а в другому випадку – у закоханих найкращі умови для пляжного відпочинку.
Найромантичніші місця для відпочинку в світі
1. Ісландія.
2. Венеція (Італія).
3. Ніцца (Франція).
4. Острів Скай (Шотландія).
5. Острів Гамільтон (Австралія).
6. Нью-Йорк (США).
7. Севілья (Іспанія).
Примітно, що в топ-7 не знайшлося місця загальновизнаній столиці кохання – місту Париж у Франції.
Як повідомляв УНІАН, раніше португальський Лісабон посів перше місце у рейтингу найромантичніших столиць Європи як місто з найбільшою кількістю романтичних ресторанів та готелів на мільйон людей.
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