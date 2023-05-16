Ісландія з її унікальними природними ландшафтами посіла перше місце в рейтингу як ідеальне місце для тих, хто шукає пригод разом.

Експерти команди StressFreeCarRental.com назвали Ісландію найкращим місцем в світі для романтичного відпочинку.

Як пише Express, ця дивовижна північна країна з її унікальними природними ландшафтами посіла перше місце в рейтингу як ідеальне місце для тих, хто шукає пригод разом.

"Дослідження вражаючих льодовиків, водоспадів і лавових полів, а також завершення дня спостереженням за захоплюючим дух північним сяйвом зробить подорож з коханою людиною чарівною. Туристи також можуть відправитися в Блакитну лагуну, щоб отримати унікальний романтичний досвід на відкритому повітрі", – відзначають експерти.

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На другому і третьому місцях опинилися більш очевидні романтичні напрямки – італійська Венеція і французька Ніцца. У першому випадку місто з його приголомшливою архітектурою і численними водними каналами пропонує туристам ідеальні умови для романтичних прогулянок, а в другому випадку – у закоханих найкращі умови для пляжного відпочинку.

Найромантичніші місця для відпочинку в світі

1. Ісландія.

2. Венеція (Італія).

3. Ніцца (Франція).

4. Острів Скай (Шотландія).

5. Острів Гамільтон (Австралія).

6. Нью-Йорк (США).

7. Севілья (Іспанія).

Примітно, що в топ-7 не знайшлося місця загальновизнаній столиці кохання – місту Париж у Франції.

Як повідомляв УНІАН, раніше португальський Лісабон посів перше місце у рейтингу найромантичніших столиць Європи як місто з найбільшою кількістю романтичних ресторанів та готелів на мільйон людей.

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