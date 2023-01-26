Португальський Лісабон посів перше місце в рейтингу найромантичніших столиць Європи, які варто відвідати в День святого Валентина.

Напередодні Дня Святого Валентина, який щорічно відзначається 14 лютого, були визначені найромантичніші столиці Європи.

Як пише The Lifestyle Daily, щоб скласти рейтинг, європейська група чартерних яхт Catamaran Charter Croatia вивчила кожну столицю Європи і проаналізувала дані Trip Advisor про кількість романтичних ресторанів і готелів на мільйон людей в кожному місті.

У підсумку португальський Лісабон посів перше місце в рейтингу найромантичніших столиць Європи, які варто відвідати в День святого Валентина. У місті з населенням майже 546 тисяч осіб доступні 588 романтичних ресторанів, тобто 1077 ресторанів на мільйон людей, а також 152 романтичних готелі, що становить 278 готелів на мільйон людей. Таким чином, Лісабон має найвище співвідношення ресторанів і готелів на мільйон людей.

Відео дня

Монако з населенням майже 37 тисяч осіб визнали другою найромантичнішою столицею Європи, з 54 романтичними ресторанами і шістьма романтичними готелями. Таким чином, на мільйон людей припадає 1472 романтичні ресторани та 164 готелі.

А ось французький Париж, який багато хто вважає найромантичнішим містом світу, займає в цьому рейтингу лише третє місце. З населенням близько 2,1 мільйона людей місто має 1387 романтичних ресторанів і 542 романтичних готелів. Це відповідає 648 ресторанам та 253 готелям на мільйон людей.

Топ-10 найромантичніших столиць Європи

1. Лісабон (Португалія).

2. Монако (Монако).

3. Париж (Франція).

4. Сан-Марино (Сан-Марино).

5. Рим (Італія).

6. Андорра-ла-Велья (Андорра).

7. Амстердам (Нідерланди).

8. Афіни (Греція).

9. Прага (Чехія).

10. Рейк'явік (Ісландія).

"Той факт, що в невеликих населених пунктах так багато романтичних ресторанів і готелів, просто показує, скільки столиць можуть отримати вигоду з того, що вони є місцем для романтичного відпочинку. Європейські країни розквітають під час свят, особливо коли мова йде про День Святого Валентина, тому в цьому дослідженні цікаво побачити, які столиці виходять на перше місце якраз до найромантичнішого дня в році", – прокоментував представник Catamaran Charter Croatia.

Як повідомляв УНІАН, раніше на основі аналізу онлайн-відгуків мандрівників на різних платформах були визначені найбільш переоцінені міста світу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.