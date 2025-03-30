До того ж відвідування цих міст не вдарить по гаманцю.

Якщо ви хочете відвідати красиве європейське місто, але без натовпів туристів, спробуйте ці маловідомі напрямки.

Любителька подорожей TikToker @sandymakessense поділилася деякими напрямками в Європі, про які ви "ймовірно ніколи не чули", але де можна сповна насолодитися відпочинком, пише Express.

Париж - найвідвідуваніше місто в Європі з показником 50 млн туристів на рік, далі йде Лондон з 40 млн відвідувачів і Рим з більш ніж 35 млн туристів на рік.

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Але якщо ви хочете чогось менш метушливого, ніж ці прекрасні, але дуже жваві міста, то у @sandymakessense є місця для вас. "Ось три бюджетні напрямки, де можна уникнути натовпу у 2025 році", - написала вона.

Рига, Латвія

Ті, хто шукає барвисте і затишне місце, повне кав'ярень, ринків з можливістю для вінтажного шопінгу, незвичних барів та арт-сцени, додайте столицю Латвії Ригу до списку, порадила мандрівниця.

Центр Риги є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомим ар-нуво/югендстилем і дерев'яною архітектурою 19 ст.

За відгуками туристів, "латвійська столиця Рига сповнена історичних будівель, музеїв і визначних пам'яток", тож на її відвідини можна відводити щонайменше пару днів.

Андалусія, Іспанія

Далі @sandymakessense рекомендувала "регіон Іспанії, який має такий вигляд, ніби ви в Марокко".

"Арабські культурні впливи та іспанські традиції роблять Андалусію одним із моїх улюблених місць у Європі. Торгуйтеся на базарах і милуйтеся архітектурою та кумедними місцевими звичаями", - порадила туристка.

Lonely Planet пише про цей іспанський регіон так: "Андалусія - це цілорічний напрямок. Довгі дні, багато сонця і піску - це лише деякі з приводів приїхати в Андалусію. Водні види спорту доступні цілий рік: каякери, любителі снорклінгу, плавці та кайтсерфери стікаються на пляжі Коста-де-ла-Лус і Коста-дель-Соль".

Гданськ і Сопот, Польща

Останньою пропозицією @sandymakessense було спробувати Гданськ і Сопот у Польщі, "де можна провести дуже модну, барвисту і круту міську відпустку".

Мало того, за цим може послідувати "розслабляючий балтійський спа-відпочинок в одному з найкращих курортних міст Європи".

Блогер Where Goes Rose поділився, що Гданськ варто відвідати, оскільки "всі будівлі тут прекрасні", нічне життя фантастичне, і це ще й дешево.

Інші новини для туристів

Названо місто в Італії, яке чудово підійде для літньої відпустки. Це місто, розташоване на вапнякових скелях, визнано найгостиннішим у світі.

Крім того, в Італії є місто, яке ніби застигло в Середньовіччі. Всі основні визначні пам'ятки міста зосереджені на одній невеликій території, що зручно для піших прогулянок.

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