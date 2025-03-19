Це чарівне місто, розташоване на вапнякових скелях, визнане найгостиннішим у світі.

Італія багата безліччю красивих пляжів уздовж узбережжя Середземного моря, включаючи пляжі з білим піском і неймовірними скелястими бухтами.

Але є одне захоплююче пляжне місто, яке знаходиться осторонь і де туристи можуть розраховувати на теплий прийом від місцевих, пише Express. Це місто - Поліньяно-а-Маре, розташоване на вапнякових скелях.

Місто, в якому влітку 30 градусів спеки, славиться своїми оселями на вершині скелі і приголомшливим пляжем. Цей неймовірно мальовничий пляж, висічений у 20-метровій вапняковій скелі, вирізняється кришталево чистою водою і є фаворитом місцевих жителів.

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Це стародавнє місто, коріння якого сягає IV століття до нашої ери, ідеально підходить для тих, хто шукає справжній італійський відпочинок, зачаровуючи туристів природною красою та історичним багатством.

На скелі, на якій стоїть Поліньяно, є близько 20 печер, створених морем. Найбільша з них - печера Палаццезе.

У місті можна погуляти вузькими звивистими вуличками історичного центру. Лабіринт вуличок приведе вас до крихітного пляжу Лама Монакіле, який розрізає скелю надвоє. Ця бухта є однією з найвідоміших в Італії. Якщо ви хочете відвідати цей приголомшливий пляж, рекомендується приходити рано вранці, оскільки потім він може бути переповнений, особливо влітку.

Інші новини туризму

Нещодавно було названо озеро Італії без натовпів туристів і з захоплюючими пейзажами, яке нічим не поступається за красою найвідомішому італійському озеру Комо. До того ж відвідування озера Маджоре обійдеться дешевше. Це озеро розташоване між П'ємонтом, Ломбардією і швейцарським кантоном Тічино. На цьому озері, дуже популярному серед італійських туристів, спокійні води, захищені від вітру горами, типовими для Ломбардії.

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