На думку голови уряду, цей проект може допомогти не тільки індустрії громадського харчування, але також і туризму в цілому.

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв запропонував дозволити вживання марихуани в туристичних місцях для залучення іноземних гостей в країну, де ще у 2016 році вже була легалізована "травичка" для медичного використання.

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Про це він сказав в інтерв'ю македонської редакції DW, пише "Європейська правда".

"Ідея полягає в тому, щоб дати можливість в туристичних місцях, в тому числі в Скоп'є, існуючим і новим кафе, при дотриманні певних стандартів - вентиляції, доказів походження марихуани тощо, вживання марихуани всередині приміщень", - сказав Заєв.

За його оцінкою, цей проект може допомогти не тільки індустрії громадського харчування, але також і туризму в цілому.

"Це інструмент, за допомогою якого ми можемо підвищити обсяг послуг, тому що вони мало беруть участь у внутрішньому ВВП", - сказав Заєв, але пообіцяв, що по цій темі буде розгорнута широка дискусія.

Заєв також повідомив, що ця пропозиція є частиною ширшого економічного пакета, що розробляється урядом. Він також включає проект із легалізації транспортних засобів з іноземними номерними знаками, легалізацію готівки і майна, продаж сільськогосподарських земель і новий Закон про податок на майно.

"Я не можу погодитися з тим, що Словенія, країна з такою ж територією і населенням, як наша, має 75 мільярдів ВВП, а у нас 11 мільярдів", - сказав Заєв.

Ідея легалізації готівки та майна, ймовірно, викличе найбільші суперечки в суспільстві.

"Багато країн надають таку можливість. Підраховано, що від 1,5 до 2 мільярдів євро лежать невикористаними в банківських сховищах, на антресолях, під подушками... це потенціал", - сказав прем'єр.

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Автор: УНІАН