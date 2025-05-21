За допомогою концепції розташування сидінь Skyrider 2.0 бюджетні авіакомпанії зможуть перевозити в літаках ще більше пасажирів.

У 2018 році італійська компанія Aviointeriors на виставці Aircraft Interiors Expo-2018 у Гамбурзі представила концепцію літаків для лоукостерів із кріслами-сідлами. І є велика ймовірність, що перші такі повітряні судна зможуть почати перевозити пасажирів уже 2026 року.

Як пише Daily Mail, згідно зі свіжими повідомленнями, м'які сидіння в стилі велосипеда, на яких пасажири подорожуватимуть у вертикальному положенні, не сідаючи повністю, тепер відповідають вимогам безпеки і пройшли відповідну оцінку.

Очікується, що ці сидіння збільшать пасажиромісткість літаків лоукостерів на 20% і надійдуть в експлуатацію наступного року на рейсах тривалістю до двох годин.

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Вертикальні сидіння, які отримали назву Skyrider 2.0, – це поліпшена версія концепції, яку Aviointeriors вже намагалася запустити 2010 року, але тоді їй це не вдалося.

Skyrider 2.0 має більше набивки, ніж попередня версія, і більш жорсткі кріплення, зі стійками, що з'єднують кожен ряд зі стелею та підлогою.

Утім, така концепція сподобалася далеко не всім пасажирам:

"Це жалюгідно. Ставтеся до людей як до людей", – заявив один із коментаторів у соцмережах.

"Скоро вони пристібатимуть вас до крила кисневою маскою", – пожартував ще один мандрівник.

"Будь ласка, ніколи не купуйте ці квитки... Не підтримуйте це", – закликав інший коментатор.

"Я впізнаю "місця на кораблі з рабами", коли бачу це", – додав ще один незадоволений користувач.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики відзначили тенденцію до зниження цін на авіаквитки за деякими популярними туристичними напрямками.

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