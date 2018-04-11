Італійська компанія представила крісла-сідла для літаків лоукостерів (фото)

Такі місця для пасажирів повинні дозволити низькобюджетним авіакомпаніям підвищити щільність пасажирів у салонах.

Концептуальну модель крісел для літаків авіакомпаній-лоукостерів представила італійська компанія Aviointeriors на виставці Aircraft Interiors Expo-2018 в Гамбурзі.

Читайте такожRyanair почне літати з Києва до Берліна вже з вересня

Крісла під назвою Skyrider 2.0 являють собою подобу сідла, але зі спинкою.

За інформацією виробника у "Твіттері", такі місця для пасажирів повинні дозволити низькобюджетним авіакомпаніям підвищити щільність пасажирів у салонах їхніх літаків на 20%. Також вони на 50% легші традиційних крісел і дешевші у виробництві. Відстань між спинками концептуальних крісел - 23 дюйми, тоді як у лоукостерів цей стандарт становить 28 дюймів.

Нагадаємо, Ryanair ще в 2010 році хотів запровадити можливість подорожувати стоячи. Авіакомпанія опитала 120 тис. пасажирів, з яких 80 тис. заявили, що розглянули б можливість такого перевезення, якщо б місця були безкоштовними, в той час як 42% повідомили, що готові були б купити подібні квитки за половину вартості звичайного тарифу.

Колумбійський лоукостер VivaColombia також розглядав можливість введення "місць для стояння" на своїх рейсах. Планувалося, що у кожного пасажира буде вертикальне сидіння з високою спинкою і ременем безпеки.