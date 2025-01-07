Між 0:00 і 5:00 у Берліні заборонено злітати і сідати регулярним рейсам.

Літак ірландської авіакомпанії Ryanair був змушений перервати посадку в аеропорту столиці Німеччини Берліна і приземлитися за 250 км у Ганновері. Причиною стала заборона приземлень після півночі, інформує Bild.

Зазначається, що лайнер вилетів з Гран-Канарії до Берліна із запланованим прибуттям о 22:50. При цьому, згідно з даними бортового радара, літак затримався, і наближався до німецької столиці о 23:59.

"Рівно опівночі пілот перервав посадку і почав знову набирати висоту, щоб летіти до Ганновера. ... Літаку довелося злетіти за 3,7 кілометра від злітно-посадкової смуги і пролетіти ще 250 кілометрів до Ганновера. Там літак приземлився о 00:36", - йдеться у матеріалі.

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ЗМІ уточнює, що між 0:00 і 5:00 у Берліні заборонено злітати і сідати регулярним рейсам. У разі ігнорування заборони авіаперевізнику загрожує штраф до 50 тисяч євро.

Останній інцидент з літаком Ryanair

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня літак Ryanair, що прямував до Австрії, приземлився у Чехії. Це сталося через проблеми з GPS і погану видимість.

ірландська авіакомпанія відреагувала на повідомлення австрійських ЗМІ про те, що рейс Ryanair із столиці Латвії Риги до Відня перенаправили до чеського Брно нібито через те, що над Польщею був заглушений GPS-сигнал у звʼязку з війною в Україні. Згодом пасажирів автобусом доставили до Відня.

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