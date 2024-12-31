Причиною перенаправлення лайнера стали проблеми з GPS.

Літак авіакомпанії Ryanair, що прямував до столиці Австрії Відня, був змушений приземлитися в Чехії через проблеми з GPS і погану видимість. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію перевізника.

Зазначається, що ірландська авіакомпанія відреагувала на повідомлення австрійських ЗМІ про те, що рейс Ryanair із столиці Латвії Риги до Відня перенаправили до чеського Брно нібито через те, що над Польщею був заглушений GPS-сигнал у звʼязку з війною в Україні. Згодом пасажирів автобусом доставили до Відня.

"Рейс FR748 ... було перенаправлено до Брно через незначну технічну проблему з системою GPS у поєднанні з низькою видимістю (туман) у Відні", - йдеться в заяві Ryanair.

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Останні інциденти з літаками

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL). З 67 осіб на борту вижили 29.

Також ми інформували, що у Південній Кореї розбився пасажирський літак. На борту була 181 людина. Лайнер вилетів за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув.

Це найбільш смертоносна авіаційна катастрофа, яка сталася в Південній Кореї з 1997 року, коли Boeing 747 корейських авіаліній розбився в джунглях Гуаму, в результаті чого загинули 228 осіб.

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