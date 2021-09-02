Угорський лоукостер Wizz Air у зв'язку з пандемією COVID-19 запроваджує нові правила для своїх співробітників.
Про це пише DW із посиланням на авіакомпанію.
З 1 грудня 2021 року на рейсах працюватимуть лише повністю вакциновані проти COVID-19 екіпажі.
Нововведення торкнеться як пілотів, так і бортпровідників. Крім того, у виняткових випадках працівникам перевізника доведеться регулярно проходити дослідження на антиген або робити ПЛР-тести.
Читайте такожFacebook вирішив не повертати співробітників до офісівЗазначається, що про схожу вимогу щодо обов'язкової вакцинації для персоналу на борту з 15 листопада вже оголошували австралійська Qantas і швейцарська Swiss. А ось німецька Lufthansa таких повноважень не має, адже в Німеччині обов'язкову вакцинацію може бути запроваджено лише законодавчою владою.
Раніше про вимоги обов'язкової вакцинації співробітників вже заявляли чимало компаній, зокрема й технологічні гіганти Google і Facebook.
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