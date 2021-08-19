Лоукостер відмовляється перевозити пасажирів з квитками, купленими на Kiwi.com, називаючи їх "підробленими".

Найбільший європейський лоукостер Ryanair перестав пускати на борт своїх літаків пасажирів, які купили квитки у відомому пошуковику авіаквитків Kiwi.com.

Як повідомляється на сайті перевізника, це пов'язано з постановою ЄС 2015/1998, згідно з якою пасажири обов'язково мають пройти реєстрацію на рейс Ryanair безпосередньо, щоб "гарантувати, що вони проінформовані про всі протоколи безпеки та нормативні вимоги, необхідні під час подорожі".

"Kiwi.com обходить ці важливі авіаційні правила, випускаючи власні посадкові талони, які не діють на рейсах Ryanair. Відсьогодні (18 серпня) будь-якому пасажиру Ryanair з посадковим талоном, виданим Kiwi.com, на жаль, буде відмовлено в посадці, оскільки він не виконав протоколи безпеки Ryanair під час реєстрації", - заявили в компанії.

Клієнтам, які бажають все ж отримати офіційний посадковий талон, Ryanair радить звернутися до Kiwi.com за необхідними даними для цього, а також увійти у бронювання через сайт ryanair.com або через мобільний додаток Ryanair.

"Ryanair закликає клієнтів бронювати лише безпосередньо на веб-сайті або в додатку Ryanair і уникати бронювання через сторонніх агентів, таких як Kiwi.com, які не мають дозволу на продаж квитків на рейси Ryanair або видачу посадкових талонів", - повідомили в компанії.

За словами директора з маркетингу Ryanair Дари Бреді, те, що пошуковик видає клієнтами квитки, які не відповідають стандарту, з'ясувалося минулого тижня.

"Ми дізналися про ці підроблені посадкові талони, коли минулого тижня невелика кількість пасажирів, які забронювали свої місця через Kiwi.com, прибули до виходу на посадку без офіційних посадкових талонів Ryanair. Згідно з нормами ЄС, авіакомпанія зобов'язана безпосередньо інформувати пасажирів про всі правила безпеки, що стосуються їх польоту. Kiwi.com обходить цю вимогу, реєструючи пасажирів і замінюючи посадковий талон Ryanair підробленим посадковим талоном, виданим Kiwi.com", - зазначила Бреді.

Читайте такожЗнижки на авіаквитки до Дня незалежності: як авіакомпанії вітають українцівПеревізник також стверджує, що подібні онлайн-турагентства і пошуковики квитків можуть завищувати ціну, надавати невірні дані клієнта і не дозволяти Ryanair безпосередньо взаємодіяти з пасажирами, передаючи компанії підроблені адреси електронної пошти.

"Ryanair домоглася судової постанови в Чехії, що вимагає від Kiwi припинити заміну адрес електронної пошти клієнтів підробленими адресами електронної пошти та перешкоджати прямому спілкуванню Ryanair зі своїми пасажирами, проте Kiwi ще не виконує цю постанову", - розповіли в компанії.

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Автор: Катерина Комолова