За $260 пасажир може отримати в своє розпорядження від трьох до чотирьох крісел, на яких можна буде спати горизонтально.

Німецька авіакомпанія Lufthansa почала тестувати продаж спальних місць в економ-класі на далекомагістральних рейсах.

Про це повідомляє Аvianews.com.

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Поки новий продукт sleeper's row (спальний ряд) доступний тільки з середини листопада до середини грудня 2020 року на рейсах Франкфурт-Сан-Паулу і Сан-Паулу-Франкфурт.

За $260 пасажир може отримати в своє розпорядження від трьох до чотирьох крісел, на яких можна буде спати горизонтально. Для більшого комфорту бортпровідники видадуть спальний комплект з бізнес-класу, який включає матрац, подушку і ковдру.

Замовити спальний ряд можна тільки в аеропорту - на стійці реєстрації або безпосередньо біля виходу на посадку.

Поява нової послуги, ймовірно, пов'язана з великою кількістю вільних місць в літаках через пандемію COVID-19. Відповідно, продаючи порожні блоки крісел, авіакомпанія зможе отримати додатковий прибуток.

Кілька років тому схожу послугу ввели авіакомпанії Air New Zealand під назвою Economy Skycouch і Air Astana — «спальний економ». При цьому Air New Zealand виділяє для пасажирів спеціальні ряди, в яких можна збільшити ширину крісел для більш комфортного розташування лежачи.

Lufthansa

Lufthansa - найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини та найбільша авіакомпанія Європи, як за кількістю літаків, так і за кількістю перевезених пасажирів.

Скасування штрафів

21 листопада 2020 року авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала штрафи за зміну для нових бронювань. Згідно з оприлюдненими правилами, новий рейс можна вибрати на дати до 30 вересня 2021 року включно.

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Автор: УНІАН