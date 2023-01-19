Поїзд курсуватиме через день та робитиме зупинки у Києві, Житомирі, Сумах та ще низці міст.

"Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині та призначає з 1 лютого 2023 року новий поїзд №114/113 "Львів – Харків".

Як повідомляє прес-служба перевізника, з 1 лютого за непарними числами поїзд вирушатиме зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Харкова через Ворожбу та Суми – о 19:15.

Зворотно за непарними числами з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.

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"Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда №114/113 між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 "Львів – Дніпро". Нагадуємо, обидва поїзди курсують через день", – йдеться в повідомленні.

Квитки на поїзд вже доступні у застосунку, чат-боті, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нові рейси "Укрзалізниці"

12 січня 2023 року стало відомо, що "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 "Львів – Херсон".

14 січня компанія вперше призначила швидкісне сполучення для Черкас з Києвом потягом "Інтерсіті+" №730/729, а 18 січня додала на маршруті додаткову зупинку в місті Сміла.

Крім того, з 18 січня, після 15-річної перерви, було відновлено рух пасажирських поїздів ділянкою "Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй", завдяки якому було відновлено залізничне сполучення між Україною та Румунією.

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