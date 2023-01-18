З 20 січня потяг цього рейсу зупинятиметься не тільки на станції ім. Тараса Шевченко, а й на зупиночному пункті "Центральна".

"Укрзалізниця" призначає додаткову зупинку в місті Сміла швидкісному "Інтерсіті+" №730/729 Київ – Черкаси.

Як повідомляє прес-служба перевізника, з 20 січня цей потяг зупинятиметься не тільки на станції ім. Тараса Шевченко, а й на зупиночному пункті "Центральна".

"На шляху з Києва поїзд буде зупинятись на "Центральній" о 20:35, а коли прямуватиме з Черкас до столиці — о 7:00", - йдеться в повідомленні.

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В прес-службі також нагадали, що "Укрзалізниця" призначила перший швидкісний потяг до Черкас.

Зі столиці він вирушатиме з 20 січня щоденно, крім вівторка, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, потяг вирушатиме з 21 січня щоденно, крім середи, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Нові рейси "Укрзалізниці": подробиці

12 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон.

З 13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "Залізні друзі".

14 січня "Укрзалізниця" вперше призначила швидкісне сполучення для Черкас з Києвом потягом "Інтерсіті+" №730/729 Київ-Черкаси.

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